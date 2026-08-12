Informations pratiques

Chambaron sur Morge

FESTIVAL DE BALADES En chemins creux et bosses

Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Chambaron sur Morge Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 13:45:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

En chemins creux et bosses.

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Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Chambaron sur Morge 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 59 45 accueil@terravolcana.com

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English :

Along sunken paths and bumps.

L’événement FESTIVAL DE BALADES En chemins creux et bosses Chambaron sur Morge a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic