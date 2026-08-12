FESTIVAL DE BALADES En chemins creux et bosses Chambaron sur Morge
dimanche 25 octobre 2026 · Chambaron sur Morge
Informations pratiques
Chambaron sur Morge
FESTIVAL DE BALADES En chemins creux et bosses
Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Chambaron sur Morge Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 13:45:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
En chemins creux et bosses.
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Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Chambaron sur Morge 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 59 45 accueil@terravolcana.com
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English :
Along sunken paths and bumps.
L’événement FESTIVAL DE BALADES En chemins creux et bosses Chambaron sur Morge a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic