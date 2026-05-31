Le Domaine… d’excellence !, Les Ecuries (salle Morge), Chambaron sur Morge

Le Domaine… d’excellence ! Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Les Ecuries (salle Morge) Puy-de-Dôme

Capacité de la salle limité à 25 personnes par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Une conférence théatralisée sur l’histoire du Domaine (durée 30′)

Les Ecuries (salle Morge) Place de l’église, 63200 La Moutade Chambaron sur Morge 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0640577026 L’histoire du Domaine, de son passé agricole à des missions régaliennes, festives et culturelles. Parking facile

Une conférence théatralisée sur l’histoire du Domaine (durée 30′)

©Ministère de la Culture