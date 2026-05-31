Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Domaine… d’excellence !, Les Ecuries (salle Morge), Chambaron sur Morge

Le Domaine… d’excellence !, Les Ecuries (salle Morge), Chambaron sur Morge

Le Domaine… d’excellence !, Les Ecuries (salle Morge), Chambaron sur Morge dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Les Ecuries (salle Morge)

Adresse : Place de l'église, 63200 La Moutade

Ville : 63200 Chambaron sur Morge

Département : Puy-de-Dôme

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Capacité de la salle limité à 25 personnes par séance

Le Domaine… d’excellence ! Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Les Ecuries (salle Morge) Puy-de-Dôme

Capacité de la salle limité à 25 personnes par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Une conférence théatralisée sur l’histoire du Domaine (durée 30′)

Les Ecuries (salle Morge) Place de l’église, 63200 La Moutade Chambaron sur Morge 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0640577026 L’histoire du Domaine, de son passé agricole à des missions régaliennes, festives et culturelles. Parking facile
Une conférence théatralisée sur l’histoire du Domaine (durée 30′)

©Ministère de la Culture