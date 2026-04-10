Saint-Quentin-la-Chabanne

FESTIVAL de blues

Le Bourg Saint-Quentin-la-Chabanne Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-21

9ème édition du Festival International de Blues de St Quentin la Chabanne. Dans une ambiance festive, conviviale, et avec un accès libre à toutes les prestations, l’équipe organisatrice souhaite montrer la richesse de la musique Blues et le talent des musiciens et bands qui se succèderont pour le plaisir de toutes et tous.

PROGRAMME 2026

17h45 ouverture du festival par le Maire et le Président de Blues in St-Quentin

18h à 19h30 The Freaky Buds France (90 min.)

19h45 à 21h15 Mr Tchang Bluz Explosion France (90 min.)

21h30 à 23h Sonia Astacio Etats-Unis (90 min.)

23h à minuit Jam (60 min.) .

Le Bourg Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 79 22 bernisteph@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTIVAL de blues

L’événement FESTIVAL de blues Saint-Quentin-la-Chabanne a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme