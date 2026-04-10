FESTIVAL de blues Saint-Quentin-la-Chabanne
FESTIVAL de blues Saint-Quentin-la-Chabanne vendredi 21 août 2026.
Saint-Quentin-la-Chabanne
FESTIVAL de blues
Le Bourg Saint-Quentin-la-Chabanne Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-21
9ème édition du Festival International de Blues de St Quentin la Chabanne. Dans une ambiance festive, conviviale, et avec un accès libre à toutes les prestations, l’équipe organisatrice souhaite montrer la richesse de la musique Blues et le talent des musiciens et bands qui se succèderont pour le plaisir de toutes et tous.
PROGRAMME 2026
17h45 ouverture du festival par le Maire et le Président de Blues in St-Quentin
18h à 19h30 The Freaky Buds France (90 min.)
19h45 à 21h15 Mr Tchang Bluz Explosion France (90 min.)
21h30 à 23h Sonia Astacio Etats-Unis (90 min.)
23h à minuit Jam (60 min.) .
Le Bourg Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 79 22 bernisteph@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL de blues
L’événement FESTIVAL de blues Saint-Quentin-la-Chabanne a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme