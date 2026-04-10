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Festival international musique de chambre MAS MUSICI St-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne

Festival international musique de chambre MAS MUSICI St-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne

Festival international musique de chambre MAS MUSICI St-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Eglise Saint Quentin la Chabanne

Ville : 23500 Saint-Quentin-la-Chabanne

Département : Creuse

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Quentin-la-Chabanne

Festival international musique de chambre MAS MUSICI St-Quentin-la-Chabanne

Eglise Saint Quentin la Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Mas Musici 2026, 11ème édition du festival international de musique de chambre du 17 juillet au 1 août, des musiciens de différentes nationalités se retrouvent en Creuse pour 11 concerts dans tout le département. Un voyage musical sur plusieurs siècles jusqu’à la création contemporaine. Des moments privilégiés de rencontres et d’échanges entre les musiciens et le public.

Le programme de chaque concert consultable sur masmusici.com

Renseignements et réservations (fortement conseillées, places non numérotées) au +33 06 41 21 21 87 ou masmu.contact@gmail.com .
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début du concert.   .

Eglise Saint Quentin la Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 21 21 87  masmu.contact@gmail.com

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English : Festival international musique de chambre MAS MUSICI St-Quentin-la-Chabanne

L’événement Festival international musique de chambre MAS MUSICI St-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Aubusson-Felletin

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