Festival de Chaillol Kama Kuntu Ancelle
Festival de Chaillol Kama Kuntu Ancelle lundi 3 août 2026.
Ancelle
Festival de Chaillol Kama Kuntu
salle des fêtes Ancelle Hautes-Alpes
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Christine Zayed trio Musiques et poésies palestiniennes
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salle des fêtes Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com
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English :
Christine Zayed trio Palestinian music and poetry
L’événement Festival de Chaillol Kama Kuntu Ancelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar
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