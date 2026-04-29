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Festival de Chaillol Kama Kuntu Ancelle

Festival de Chaillol Kama Kuntu Ancelle lundi 3 août 2026.

Adresse : salle des fêtes

Ville : 05260 Ancelle

Département : Hautes-Alpes

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 20

Ancelle

Festival de Chaillol Kama Kuntu

salle des fêtes Ancelle Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Christine Zayed trio Musiques et poésies palestiniennes
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salle des fêtes Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39  communication@festivaldechaillol.com

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English :

Christine Zayed trio Palestinian music and poetry

L’événement Festival de Chaillol Kama Kuntu Ancelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar

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