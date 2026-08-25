UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontarlier

Festival de cinéma de Pontarlier Pontarlier

lundi 12 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Adresse
Théâtre B. Blier
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Festival de cinéma de Pontarlier

Théâtre B. Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-12

Organisé par le Ciné-Club J. Becker de Pontarlier.
Le festival de cinéma de Pontarlier se décline en deux sections cinéma d’animation et pays invité , cette année la Pologne. Projection de films, compétition de courts métrages d’animation, rencontres avec des cinéastes, ateliers pour enfants… Embarquez pour un voyage culturel unique !   .

Théâtre B. Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival de cinéma de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)