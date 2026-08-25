Festival de cinéma de Pontarlier Pontarlier
lundi 12 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Festival de cinéma de Pontarlier
Théâtre B. Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-12
Organisé par le Ciné-Club J. Becker de Pontarlier.
Le festival de cinéma de Pontarlier se décline en deux sections cinéma d’animation et pays invité , cette année la Pologne. Projection de films, compétition de courts métrages d’animation, rencontres avec des cinéastes, ateliers pour enfants… Embarquez pour un voyage culturel unique ! .
Théâtre B. Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Festival de cinéma de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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