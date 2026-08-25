Informations pratiques

Pontarlier

Festival de cinéma de Pontarlier

Théâtre B. Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-12

Organisé par le Ciné-Club J. Becker de Pontarlier.

Le festival de cinéma de Pontarlier se décline en deux sections cinéma d’animation et pays invité , cette année la Pologne. Projection de films, compétition de courts métrages d’animation, rencontres avec des cinéastes, ateliers pour enfants… Embarquez pour un voyage culturel unique ! .

Théâtre B. Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Festival de cinéma de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS