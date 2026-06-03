FESTIVAL DE CINEMA Le monde paysan Salle des fêtes Saint-Marc-à-Loubaud samedi 1 août 2026.

Saint-Marc-à-Loubaud

FESTIVAL DE CINEMA Le monde paysan

Salle des fêtes Place de la mairie Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01

20e édition de ce festival qui met à l’honoraire un secteur riche d’enseignements. .

Salle des fêtes Place de la mairie Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 50 82

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English : FESTIVAL DE CINEMA Le monde paysan

L’événement FESTIVAL DE CINEMA Le monde paysan Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Aubusson-Felletin