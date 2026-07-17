Festival de contes « Amies Voix », Bibliothèque de Saint-Firmin-des-Prés – Pôle culturel, Saint-Firmin-des-Prés

Informations pratiques

Festival de contes « Amies Voix » Dimanche 4 octobre, 15h00 Bibliothèque de Saint-Firmin-des-Prés – Pôle culturel Loir-et-Cher

Réservation recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00

« Amies Voix » est le festival de contes mis en oeuvre par la Médiathèque départementale de Loir-et-Cher.

La bibliothèque de Saint-Firmin-des-Prés accueille Sophie Clerfayt et son conte « Auprès de mon âne, je vivais heureux ».

Sophie Clerfayt raconte comme elle aime. Et elle aime le waterzooï, l’humour, la poésie, les frissons, les histoires tendres, le bon sens bruxellois, les changements, les champs de coquelicots, les choses farces, la truculence, voyager, les points de suspension, un bon verre de vin rouge, les bonbons à la violette, le doute, la douceur, le Brésil et l’honnêteté.

Bibliothèque de Saint-Firmin-des-Prés – Pôle culturel La Mouline, 41100 Saint-Firmin-des-Prés Saint-Firmin-des-Prés 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 82 24 77 https://www.lecture41.fr/depots/bibliotheque/saint-firmin-des-pres

Biblis en folie 2026

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