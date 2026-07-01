Informations pratiques

Saint-Firmin-des-Prés

L’Hectare Habiter ensemble à Saint-Firmin-des-Prés

20 Route de la Mouline Saint-Firmin-des-Prés Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 10:30:00

fin : 2026-10-21 11:05:00

Date(s) :

2026-10-21

Habiter ensemble est un spectacle poétique et sensoriel pour les tout-petits, inspiré de l’imaginaire de la cabane. Refuge de l’enfance, la cabane est cet espace que l’on construit pour se cacher, rêver, observer… seul ou à plusieurs.

L’Hectare Habiter ensemble à Saint-Firmin-des-Prés. Guidés par deux personnages, enfants et adultes sont invités à déambuler à travers une constellation de cabanes, d’abris et de petits mondes. On y entre, on en sort, on disparaît, on réapparaît. On explore les matières, les lumières, les sons. On joue à être ensemble, à se rencontrer, à se retrouver. Au fil du parcours, le spectacle interroge avec douceur notre manière d’habiter le monde comment fait-on famille, village, communauté ? Comment partager un espace tout en préservant son intimité ? Une expérience immersive et sensible, à vivre ensemble. Pour tous les enfants de 1 mois à 6 ans. 10 .

20 Route de la Mouline Saint-Firmin-des-Prés 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr

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English :

Living Together is a poetic and sensory performance for very young children, inspired by the world of treehouses. A refuge of childhood, the treehouse is a space we build to hide, daydream, and observe—alone or with others.

L’événement L’Hectare Habiter ensemble à Saint-Firmin-des-Prés Saint-Firmin-des-Prés a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Vendome Territoires Vendomois