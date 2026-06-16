Quimper

Festival de Cornouaille, les 100 ans du Festival

Quimper Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-23

Pour son centenaire le Festival de Cornouaille consacre 100 ans de culture bretonne

Incontournable vitrine de la culture bretonne, le Festival Cornouaille Quimper offre chaque été un spectacle incroyable dans les rues de la capitale finistérienne. Né en 1923, dans le cœur historique de Quimper, le Festival de Cornouaille fêtera ses 100 ans du 19 au 23 juillet 2023. Pour célébrer le centenaire du festival, les organisateurs ont vu les choses en grand ! Ils ont mis la Bretagne et la tradition au cœur de la fête.

Cette année, nous organiserons un festival pur beurre, uniquement axé sur notre identité. Nous allons célébrer les 100 ans du festival, mais aussi 100 années de culture bretonne , dévoile Igor Gardes, directeur du Festival de Cornouaille. Le Festival de Cornouaille rend hommage depuis toujours à la culture bretonne traditionnelle avec les cercles, les bagadoù. L’événement quimpérois fait aussi la part belle à la pratique amateur.

Un festival recentré sur la culture bretonne

Le festival a tenu à mettre à l’honneur celles et ceux qui ont porté haut les couleurs de la musique bretonne tels que Dan ar Braz, Alan Stivelll, Gilles Servat, Annie Ebrel, Rozenn Talec, Denez Prigent, Red Cardell… Deux concerts d’exception se dérouleront au sein de la cathédrale Saint-Corentin avec des créations originales qui s’adaptent parfaitement au lieu .

Les organisateurs ont souhaité pour ce centenaire, à la fois célébrer l’anniversaire, mais aussi réinventer le festival tout en restant sur une continuité des anciens et en devenant passerelle avec ceux des prochaines années. L’idée pour cette édition 2023 est de recentrer notre événement sur la Bretagne et sa culture la musique, la danse, les costumes, mais aussi la gastronomie, le patrimoine architectural et le patrimoine immatériel tel que le fest-noz . L’art de vivre breton, la convivialité, l’accueil et l’échange articuleront cette édition spéciale. Ce sont toutes ces valeurs-là que nous avons envie de remettre au cœur de notre festival, cette année particulièrement, et comme point de départ pour les années à venir , souligne le directeur.

Le fest-noz en tête d’affiche

Le projet artistique sera un axe majeur de cette célébration et, en hommage à la musique à danser, le fest-noz sera la tête d’affiche du festival . Nous allons créer un espace de bal de près de 1 000 m2 en plein cœur de la ville, place de la Résistance haut lieu du Festival de Cornouaille qui a accueilli les plus belles têtes d’affiche nationales et internationales des éditions précédentes. Cette année-anniversaire, c’est le fest-noz qui sera le temps de convivialité et le temps fort du festival , souligne Igor Gardes.

D’autre part, une journée sera, comme depuis 2019, réservée aux enfants. Un défilé exceptionnel de 50 costumes venus de toute la Bretagne aura également lieu dans les rues de Quimper. Et comme chaque année, la fin du Festival consacrera la reine de Cornouaille. Une élection particulière pour les cent ans puisque nombreuses anciennes reines seront présentes pour accompagner le grand frère des festivals pour son siècle d’existence.

Enfin, le fest-noz du siècle clôturera cette édition anniversaire nous avons laissé carte blanche à Rozenn Talec, qui est une artiste-chanteuse bien connue des planchers, pour l’organisation de cette soirée avec pour seule contrainte l’horaire de 20 h à 2 h , révèle Igor Gardes.

Un rayonnement au-delà du festival

Ce festival va ressembler à une Bretagne vivante , affirme le directeur. D’ailleurs, ce centenaire du Festival Cornouaille va rayonner, en temps et en lieu, au-delà des frontières spatio-temporels de l’événement. Pour exemple, tous les ronds-points de la ville de Quimper vont être aménagés à l’image du festival , explique le directeur. Des dizaine de musées partenaires du festival vont eux aussi se mettre aux couleurs du festival, certains vont organiser une exposition en lien direct avec l’événement , tandis que d’autres vont ressortir de leur collection permanente des œuvres, des costumes, des tableaux qui ont trait à la culture bretonne et vont mettre en place des animations autour du festival pour surfer sur ce centenaire et célébrer en même temps que les organisateurs, le public et les bénévoles ce siècle d’existence , développe Igor Gardes. .

Quimper 29000 Finistère Bretagne +33 2 98 55 53 53

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English :

L’événement Festival de Cornouaille, les 100 ans du Festival Quimper a été mis à jour le 2026-06-16 par CRT Bretagne_