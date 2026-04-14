TUTO CYBER & IA, Technopole Quimper-Cornouaille, Quimper

TUTO CYBER & IA Mardi 8 septembre, 14h00 Technopole Quimper-Cornouaille Finistère

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T16:00:00+02:00

L’intelligence artificielle générative s’invite dans nos usages numériques. Il devient essentiel de comprendre, maîtriser et sécuriser ses usages au quotidien…

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C’est dans ce contexte que sont lancés les TUTO CYBER & IA. Trois ateliers pratiques, organisés dans le cadre de l’EDIH Bretagne, avec la Technopole Quimper-Cornouaille , conçus pour vous aider à :

Comprendre les bases de l’IA générative et ses enjeux,

Protéger vos données et adopter les bons réflexes,

Exploiter son potentiel en toute confiance, avec des démonstrations et cas concrets. pour comprendre les bases de l’IA générative, protéger ses données et adopter les bons réflexes.

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Les ateliers sont pilotés par le Pôle d’Excellence Cyber, en partenariat avec le Pôle Images et Réseaux.

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Objectif : Maîtriser l’IA générative sans se laisser piéger.

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À travers des démonstrations, des cas pratiques et des échanges interactifs, ces ateliers donneront des clés pour exploiter le potentiel de l’IA en toute confiance, tout en restant vigilant face aux enjeux de sécurité numérique.

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3 dates à retenir

Mardi 23 juin 2026 : Comment utiliser ChatGPT en toute sécurité – bonnes pratiques, protection des données et usages responsables – Débutant

Mardi 8 septembre 2026 : Les dessous de votre Copilot – comprendre les mécanismes, limites et cas d’usages en entreprise

Jeudi 15 octobre 2026 : L’agent Chat avec Mistral – mise en pratique avec un agent conversationnel intelligent – Intermédiaire avancé

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Informations pratiques :

Ateliers proposés dans le cadre de l’EDIH Bretagne

Gratuit, avec inscription obligatoire soumise à validation

Réservés aux entreprises innovantes de plus de 10 salariés

Nombre de places limité – 15 personnes

Les ateliers peuvent être suivis indépendamment les uns des autres

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Inscrivez-vous : urlr.me/gPwtzJ

Technopole Quimper-Cornouaille 2 rue Briant de Laubrière Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/tfmxu8j1xrus »}] [{« link »: « https://forms.fillout.com/t/tfmxu8j1xrus »}]

Les dessous de votre Copilot Tuto Cybersécurité