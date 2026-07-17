Le no-code au service des TPE : créez votre premier outil métier !, La Cantine Quimper – Coworking, Quimper

Informations pratiques

Le no-code au service des TPE : créez votre premier outil métier ! Jeudi 10 septembre, 12h15 La Cantine Quimper – Coworking Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T12:15:00+02:00 – 2026-09-10T13:45:00+02:00

Fin : 2026-09-10T12:15:00+02:00 – 2026-09-10T13:45:00+02:00

Vous avez des fichiers Excel qui s’accumulent, des informations dispersées ou des processus que vous aimeriez simplifier ? Et si vous pouviez créer votre propre application métier, sans écrire une seule ligne de code ?

Avec Softr, il est possible de concevoir facilement des portails clients, des outils internes, des espaces membres ou encore un premier MVP à partir d’une simple base de données.

Pendant cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement de Softr en construisant pas à pas une première application web. À travers des démonstrations et des exercices pratiques, vous apprendrez à connecter une base de données, créer une interface intuitive et comprendre les principes de gestion des utilisateurs et des droits d’accès.

Vous repartirez avec une vision claire des possibilités offertes par le no-code et un premier projet amorcé. Aucun prérequis technique n’est nécessaire : simplement l’envie de découvrir un nouvel outil.

Au programme :

Comprendre ce qu’est Softr et dans quels cas l’utiliser : portail client, outil interne, espace membre ou MVP.

Connecter une base de données et afficher ses informations dans une interface web.

Construire une première application avec les principaux blocs de Softr : listes, pages de détail et formulaires.

Découvrir la gestion des utilisateurs, des accès et des droits (selon le temps disponible).

Format : atelier interactif, alternant démonstrations et mise en pratique. Destiné aux dirigeants de TPE/PME, indépendants et équipes opérationnelles. Aucun prérequis technique n’est nécessaire.

Qui interviendra ?

Agathe Dagorn est cofondatrice de Naotech, une agence quimpéroise spécialisée dans le no-code et l’intelligence artificielle. Depuis 2021, Naotech accompagne les dirigeants de TPE et PME dans la conception d’outils sur mesure, sans développement lourd, grâce à des solutions comme Airtable, Make, Notion ou Softr. L’agence conçoit des applications, des automatisations et des outils internes adaptés aux besoins de chaque métier. À travers cet atelier, Agathe partagera une approche concrète et accessible du no-code, pour permettre à chacun d’imaginer et de créer ses propres outils numériques.

La Cantine Quimper – Coworking 2 rue François Briant de Laubrière Quimper 29000 Creac’h Gwen Finistère Bretagne 02 98 10 16 84 http://lacantinequimper.bzh [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appOsDtRD4YeFOxwL/pagq9vJAhboZiFvdo/form?prefill_Atelier=%22Le+no-code+au+service+des+TPE+%3A+cr%C3%A9ez+votre+premier+outil+m%C3%A9tier+%21+-+Agathe+Dagorn+%7C+10%2F09+-+12%3A15%22 »}] [{« link »: « https://airtable.com/appOsDtRD4YeFOxwL/pagq9vJAhboZiFvdo/form?prefill_Atelier=%22Le+no-code+au+service+des+TPE+%3A+cr%C3%A9ez+votre+premier+outil+m%C3%A9tier+%21+-+Agathe+Dagorn+%7C+10%2F09+-+12%3A15%22 »}, {« link »: « http://linkedin.com/in/agathe-dagorn?skipRedirect=true&miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAABfGhC4BYFJlgcvCitfr-IC9Q47Fk-sFHKI »}, {« link »: « https://www.naotech.io/ »}]

Vous avez des fichiers Excel qui s’accumulent ou des processus que vous aimeriez simplifier ? Et si vous pouviez créer votre propre application métier, sans écrire une seule ligne de code ?