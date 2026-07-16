Dispositifs BINGO & ORION, Technopole Quimper-Cornouaille, Quimper

Informations pratiques

Dispositifs BINGO & ORION Mardi 15 septembre, 11h00 Technopole Quimper-Cornouaille Finistère

Inscription obligatoire et réservée en priorité aux entreprises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T11:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T11:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:30:00+02:00

Atelier : Comment collaborer avec la DGA et valoriser vos innovations à travers les dispositifs BINGO et ORION ?

Nous vous proposons un atelier d’échanges en présence de Nicolas Viandier, coordinateur du dispositif BINGO au sein de la DGA – Maîtrise de l’Information.

Cette rencontre permettra aux participants de découvrir comment les dispositifs BINGO & Orion facilitent les interactions entre les acteurs de l’innovation, les besoins des armées et les expertises de la DGA. Les entreprises pourront mieux appréhender les possibilités d’accompagnement, d’expérimentation et de collaboration offertes dans les domaines du numérique, de la cybersécurité, des systèmes électroniques, de la photonique et des technologies de l’information.

Objectifs de l’atelier

• Identifier les opportunités de collaboration

• Découvrir les modalités d’accompagnement et les dispositifs de soutien mobilisables.

• Échanger directement avec un représentant de la DGA sur vos projets et questionnements.

• Recueillir des retours d’expérience sur les démarches d’expérimentation en environnement opérationnel.

Pour qui ?

Entreprises innovantes, startups, PME, laboratoires et acteurs technologiques souhaitant mieux comprendre les attentes du secteur de la défense et explorer de nouvelles perspectives de collaboration.

Technopole Quimper-Cornouaille 2 rue Briant de Laubrière Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/sxeKjtKJttus »}]

Atelier pour découvrir des dispositifs de financement de l’innovation