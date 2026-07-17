Informations pratiques

« Studio Gouiffès » Dans les pas du photographe de Ty Kodak 1 septembre 2026 – 31 mai 2027 Archives départementales du Finistère Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T08:30:00+02:00 – 2026-09-01T17:00:00+02:00

Fin : 2027-05-31T08:30:00+02:00 – 2027-05-31T17:00:00+02:00

Les Archives départementales vous invitent à découvrir le fonds Albert Gouiffès, photographe qui repris en 1947 le bâtiment Ty Kodak, boulevard Kerguelen à Quimper. Comme ses prédécesseurs de la famille Villard, il va photographier Quimper, ses environs et ses habitants.

Scènes de rue, grands travaux, évènements publics, autant de sujets et de « petits riens » qui racontent la vie quotidienne d’une époque pas si lointaine que ça.

Redécouvrir un Quimper que l’on connait déjà mais qui n’existe plus en tant que tel, c’est là le paradoxe qui fait tout le sel et l’intérêt de ce fonds de près de 800 vues photographiques.

L’exposition propose une immersion dans le Quimper des années 1950 autour du triptyque : le photographe, son atelier et son œuvre.

Archives départementales du Finistère 5 allée Henri Bourde de la Rogerie Quimper 29000 Finistère Bretagne 02-98-95-91-91 https://archives.finistere.fr/ https://x.com/archives29 Ligne B – arrêt « Églantine »

Lignes 1, 10, 12, 15, 16, 17 – arrêt « Cité administrative »

Parking gratuit

Les Archives départementales vous invitent à découvrir le fonds Albert Gouiffès, photographe qui repris en 1947 le bâtiment Ty Kodak, boulevard Kerguelen à Quimper. Comme ses prédécesseurs de la il…

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