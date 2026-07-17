Visite de la chapelle du Saint-Esprit, Chapelle du Saint-Esprit, Quimper

Informations pratiques

Visite de la chapelle du Saint-Esprit 18 – 20 septembre Chapelle du Saint-Esprit Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

– Le vendredi, la chapelle sera ouverte pour les scolaires afin qu’ils découvrent l’histoire de la colline sur laquelle est construite la chapelle. 10 panneaux roll up sont à leur disposition.

– Le samedi et le dimanche, les visiteurs découvriront une chapelle historique de la ville de Quimper avec 3 expositions : le pèlerinage du Tro-Breiz, les enfants « exposés » (abandonnés) au 19ème siècle et les 2200 missionnaires du Finistère répartis dans le monde entier.

Chapelle du Saint-Esprit 3 rue Etienne Gourmelen, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 0298875794 http://lesouvriersdubondieu.com https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-du-saint-esprit-a-quimper Témoin du XVIIIe siècle, la chapelle du Saint-Esprit à Quimper est une belle illustration de la conception architecturale de l’ordre Jésuite.

« La vie de la chapelle est indissociable de celle des bâtiments adjacents : séminaire avant la révolution, prison pendant la Terreur, hôpital militaire, lieu d’hébergement d’enfants abandonnés, de malades et de vieillards encadrés par les religieuses. De 1873 à 1985, ces bâtiments du séminaire deviennent l’hôpital de Quimper. »

Chapelle du premier séminaire du diocèse de Quimper et Léon datant de 1730, devenu la chapelle de l’hôpital Laënnec. Abandonnée aux araignées et aux pigeons après 1985, l’association a entrepris sa rénovation depuis 2013. La chapelle du Saint-Esprit est située en plein centre-ville de Quimper, à 300m de la cathédrale Saint-Corentin. Elle bénéficie de tous les aménagements du centre ville.

Visite de la chapelle

©association Ouvriers du Saint-Esprit