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Festival Semaines Musicales Quimper Quimper

mercredi 12 août 2026 · Quimper

Festival Semaines Musicales Quimper Quimper

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:00
Heure de fin
19:00
Lieu
Quimper
Adresse
Boulevard Amiral de Kerguélen
Ville
29000 Quimper
Département
Finistère

Les Semaines Musicales 2026 : cap sur le Brésil à Quimper !

Du 12 au 16 août 2026, rendez-vous à l’Éphémère à Quimper pour une édition placée sous le signe du Brésil !

Au programme : concerts, stages de danses brésiliennes, DJ sets et restauration sur place pour profiter d’un moment festif, convivial et plein de couleurs. Venez partager la musique, la danse et la bonne humeur dans une ambiance chaleureuse !

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