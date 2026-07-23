AGENDA · Quimper
Festival Semaines Musicales Quimper Quimper
mercredi 12 août 2026 · Quimper
Informations pratiques
Les Semaines Musicales 2026 : cap sur le Brésil à Quimper !
Du 12 au 16 août 2026, rendez-vous à l’Éphémère à Quimper pour une édition placée sous le signe du Brésil !
Au programme : concerts, stages de danses brésiliennes, DJ sets et restauration sur place pour profiter d’un moment festif, convivial et plein de couleurs. Venez partager la musique, la danse et la bonne humeur dans une ambiance chaleureuse !
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