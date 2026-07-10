10ème édition de Kerneko, Quimper, lieu à définir, Quimper

Informations pratiques

10ème édition de Kerneko Vendredi 24 juillet, 08h30 Quimper, lieu à définir Bretagne

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T08:30:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T08:30:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

À l’occasion de sa 10ᵉ édition, le KERNEKO, la matinale économique de l’Interclub Économique de Cornouaille, vous donne rendez-vous le vendredi 24 juillet 2026, de 8h30 à 11h30, au Jardin de l’Évêché à Quimper.

Au cœur de cette édition anniversaire, une table ronde sur le thème « Nouvelles générations : réussir sans renoncer à ses valeurs », animée par Delphine Gicquelay, réunira Anaïs Fabre (Hôtel Kyriad Quimper), Marlène Valet (Prestajob), Quentin Puech (Groupe Kerne), Céline Verger (Supia Rosporden) et Benjamin Verlingue (Groupe Verlingue).

Au programme également : remise des Trophées 2025, témoignages, célébration des 10 ans du KERNEKO et moment de convivialité.

Événement gratuit et ouvert à tous les acteurs socio-économiques de Cornouaille, sur inscription.

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Rencontre de l’écosystème entrepreneurial