Cudennec, Lapicque, Moal – La faïence de Quimper inspire trois artistes contemporains, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper

Informations pratiques

Cudennec, Lapicque, Moal – La faïence de Quimper inspire trois artistes contemporains 19 et 20 septembre Musée de la Faïence – Quimper Finistère

15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

En compagnie de l’un de nos guides, découvrez le parcours et les pièces des trois artistes contemporains exposés cette saison.

Ils ont l’océan, la Bretagne et ses marins en commun, mais des expressions bien différentes à découvrir.

Musée de la Faïence – Quimper 14, rue Bouquet, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 90 12 72 http://musee-faience-quimper.com Rares sont les villes dont le nom est lié à un art, une passion. Quimper a la chance de figurer parmi celles-ci. Associée à l’univers de la faïence depuis déjà plus de trois cent ans, Quimper a aujourd’hui un musée digne de cette grande tradition artisanale et industrielle.

Le musée de la Faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage à travers les siècles.

Une exposition de cinq cent pièces, dont certaines sont uniques, est régulièrement renouvelée grâce à une collection de plus de deux mille œuvres, compositions d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie quotidienne ou dessins abstraits, figées dans cette matière noble et belle.

Découvrez le parcours et les pièces des trois artistes contemporains exposés cette saison.

© Bernard Galeron, Médiapilote Quimper