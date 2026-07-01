L’hébergement local des données, La Cantine Quimper, Quimper

Informations pratiques

L’hébergement local des données Mardi 22 septembre, 08h00 La Cantine Quimper Finistère

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T08:00:00+02:00 – 2026-09-22T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T08:00:00+02:00 – 2026-09-22T10:00:00+02:00

Une cyberattaque, une panne, une erreur humaine, une coupure réseau… On pense souvent que ces situations n’arrivent qu’aux autres. Jusqu’au jour où l’activité s’arrête, les données deviennent inaccessibles et chaque minute compte.

Et si votre infrastructure numérique devenait un véritable levier de résilience ?

Au programme :

> Pourquoi choisir un hébergement local et souverain pour renforcer la résilience de son organisation

> Comment assurer la sauvegarde et la récupération rapide de ses données, même en situation critique

> Les bonnes pratiques et retours d’expérience d’entreprises confrontées aux imprévus

> Des échanges concrets avec des experts du territoire

Une matinée pour prendre du recul sur vos enjeux numériques, poser vos questions et repartir avec des pistes d’action concrètes pour mieux protéger votre entreprise.

Pour prolonger les échanges, Hemineo Data : le datacenter de Quimper Bretagne Occidentale vous ouvre ses portes à l’issue de la table ronde.

Animation par Hermineo, avec les témoignages de Michel Glehen & Marc Jouanneau d’Oziolab et les retours d’expérience des entreprises Imbretex et Tuffigo.

️ Mardi 22 septembre, de 8h00 à 10h00

La Cantine Coworking, Quimper

La Cantine Quimper 2 rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/sNqcKVRPXzus »}]

Atelier à destination des entreprises data données