Festival de Coyeux Carmen ou la marge libre TRAC Domaine de Coyeux Beaumes-de-Venise

Informations pratiques

Beaumes-de-Venise

Festival de Coyeux Carmen ou la marge libre TRAC

Domaine de Coyeux 167 chemin du Rocher Beaumes-de-Venise Vaucluse

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Une Carmen revisitée, entre opéra et théâtre, qui redonne vie aux airs de Bizet tout en révélant la liberté brûlante et indomptable d’une héroïne plus actuelle que jamais.

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Domaine de Coyeux 167 chemin du Rocher Beaumes-de-Venise 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 12 42 42 oeno-event@strasser-radziwill.com

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English :

A reimagined *Carmen*, blending opera and theater, that breathes new life into Bizet’s arias while revealing the dazzling and indomitable freedom of a heroinewho could not be more relevant today.

L’événement Festival de Coyeux Carmen ou la marge libre TRAC Beaumes-de-Venise a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme