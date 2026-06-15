Festival de Coyeux Stand-up Comedy show Domaine de Coyeux Beaumes-de-Venise samedi 22 août 2026.

Beaumes-de-Venise

Festival de Coyeux Stand-up Comedy show

Domaine de Coyeux 167 chemin du Rocher Beaumes-de-Venise Vaucluse

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 21:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Des artistes émergents et humoristes confirmés partagent la scène et interprètent avec talent leurs créations.

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Domaine de Coyeux 167 chemin du Rocher Beaumes-de-Venise 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 12 42 42 oeno-event@strasser-radziwill.com

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English :

Emerging artists and established comedians share the stage and perform their creations with talent.

L’événement Festival de Coyeux Stand-up Comedy show Beaumes-de-Venise a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme