Festival de Coyeux Stand-up Comedy show Domaine de Coyeux Beaumes-de-Venise
Festival de Coyeux Stand-up Comedy show Domaine de Coyeux Beaumes-de-Venise samedi 22 août 2026.
Beaumes-de-Venise
Festival de Coyeux Stand-up Comedy show
Domaine de Coyeux 167 chemin du Rocher Beaumes-de-Venise Vaucluse
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 21:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Des artistes émergents et humoristes confirmés partagent la scène et interprètent avec talent leurs créations.
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Domaine de Coyeux 167 chemin du Rocher Beaumes-de-Venise 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 12 42 42 oeno-event@strasser-radziwill.com
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English :
Emerging artists and established comedians share the stage and perform their creations with talent.
L’événement Festival de Coyeux Stand-up Comedy show Beaumes-de-Venise a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme