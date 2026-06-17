Festival de danse contemporaine La Petite Rêverie Salle Eon de l’étoile Concoret
Festival de danse contemporaine La Petite Rêverie Salle Eon de l’étoile Concoret samedi 22 août 2026.
Concoret
Festival de danse contemporaine La Petite Rêverie
Salle Eon de l’étoile Rue Renan Le Cunff Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
La compagnie Terrain Vague et le village de Concoret vous donne rendez-vous pour la deuxième édition du festival de danse contemporaine de 16h à 21h30, découvrez les productions des compagnies Terrain Vague, Les invisibles, Naitre à son essence, Hé Vie Danse, Cercle des petites graines, et Sonorités intérieures.
A 20h30 scène ouverte et à 21h30 Boum. Restauration à 18h et 20h. .
Salle Eon de l’étoile Rue Renan Le Cunff Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 7 85 01 08 59
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English :
L’événement Festival de danse contemporaine La Petite Rêverie Concoret a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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