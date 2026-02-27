Festival de force basque Fronton municipal Saint-Jean-de-Luz
Festival de force basque Fronton municipal Saint-Jean-de-Luz lundi 10 août 2026.
Festival de force basque
Fronton municipal 1 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Jeux traditionnels tir à la corde, lever de charrette, ramassage des épis de maïs, démonstration de bûcherons… avec la participation du public.
Réservation à l’Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz au 05.59.26.03.16 ou en ligne sur www.saint-jean-de-luz.com .
Fronton municipal 1 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 13 93 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de force basque
L’événement Festival de force basque Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque