Festival de Jazz Adèle Viret 4tet Oloron-Sainte-Marie
Festival de Jazz Adèle Viret 4tet Oloron-Sainte-Marie samedi 27 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Festival de Jazz Adèle Viret 4tet
Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Pour sa première aventure en quartet, Adèle Viret revient au piano de son enfance, célébrant le familier et l’essentiel. De cet élan naît une musique délicate où son violoncelle dialogue avec trois musiciens complices. Le quartet développe un véritable jazz de chambre, fondé sur les échanges, les permutations d’instruments et une grande liberté de jeu. Entre écriture et improvisation, les compositions laissent place à l’écoute et à une complicité sensible. La musique voyage avec douceur entre des horizons méditerranéens et des paysages plus incertains, parfois tempétueux. Marées, espaces ouverts et élans de jeunesse traversent cette écriture poétique et lumineuse. Adèle Viret a été récompensée du prix Révélation aux Victoires du Jazz 2025.
Après concert à 19h Antoine Perrut & Nils Frechilla .
Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 contact@jazzoloron.com
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English : Festival de Jazz Adèle Viret 4tet
L’événement Festival de Jazz Adèle Viret 4tet Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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