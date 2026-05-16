Oloron-Sainte-Marie

Festival de Jazz AMG 4tet

Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:59:00

Date(s) :

2026-06-26

Groupe révélation de l’année pour les rédactions de Jazz News et Jazz Magazine, AMG est aussi vainqueur du Tremplin d’Oloron 2023 (prix du jury). Cette jeune formation parisienne puise son inspiration dans les héritages de Yusef Lateef, McCoy Tyner, Pharoah Sanders ou Abdullah Ibrahim. Libre et inventive, AMG s’impose aujourd’hui sur la scène nationale, notamment avec sa victoire au Concours National de Jazz du Festival de La Défense 2025. Ses albums AMG Extended, Gate 01 et Live at Sunside ont été salués par la critique. Lors du Tremplin d’Oloron 2023, le groupe a aussi remporté le prix du meilleur instrumentiste grâce à son contrebassiste.

Après-concert à 23h Amir, célébration de la musique d’Henri Texier. .

Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 contact@jazzoloron.com

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English : Festival de Jazz AMG 4tet

L’événement Festival de Jazz AMG 4tet Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn