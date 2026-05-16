Oloron-Sainte-Marie

Festival de Jazz Gabi Hartmann 6tet

Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 21:00:00

fin : 2026-06-28 23:59:00

Date(s) :

2026-06-28

Gabi Hartmann tisse avec élégance un univers entre jazz, soul, folk et musiques du monde. Son deuxième album, La Femme aux yeux de sel, est une odyssée poétique inspirée du voyage de Salinda, une femme en quête de sens. Portée par une voix douce et envoûtante, l’artiste explore les émotions humaines entre mélancolie, lumière et espoir. Son éclectisme musical et linguistique l’amène à collaborer avec des artistes tels qu’Oum, Jesse Harris ou Louis Matute.Chaque morceau invite à la contemplation et célèbre la résilience, l’identité et la beauté des rencontres. Avec sa sensibilité singulière, Gabi Hartmann propose une musique intime et lumineuse, qui résonne bien au-delà des notes.

Après concert, à 23h Eric Braccini Trio .

Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 contact@jazzoloron.com

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English : Festival de Jazz Gabi Hartmann 6tet

L’événement Festival de Jazz Gabi Hartmann 6tet Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn