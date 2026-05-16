Oloron-Sainte-Marie

Festival de Jazz Soirée La jeune scène jazz d’aujourd’hui

11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03

19h Trek (Lauréat Tremplin Action Jazz 2026) Jazz festif. TREK développe un jazz dense et narratif inspiré de Christian Scott, Kneebody et Nate Smith. Entre rock progressif, jazz spirituel et hip-hop, le quintet utilise synthétiseurs, pédales d’effets et traitements sonores pour créer de vastes paysages d’improvisation. 21h Matsutake Jazz Post-rock Electronic. Matsutake propose un jazz apocalyptique mêlant post-punk, ambient et musique club. Sans séquences programmées, le quartet privilégie le live instrumental, porté par saxophone, textures synthétiques et une rythmique puissante entre grooves mécaniques et explosions noise. 23h Mohs Jazz électro Impro Minimalisme. Mohs mêle instruments acoustiques et effets électroniques dans un jazz européen riche en paysages sonores, mélodies ciselées et influences multiples. .

11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 contact@jazzoloron.com

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English : Festival de Jazz Soirée La jeune scène jazz d’aujourd’hui

L’événement Festival de Jazz Soirée La jeune scène jazz d’aujourd’hui Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn