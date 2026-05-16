Festival de Jazz Vincent Peirani 5tet & Emile Parisien Oloron-Sainte-Marie
Festival de Jazz Vincent Peirani 5tet & Emile Parisien Oloron-Sainte-Marie samedi 27 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Festival de Jazz Vincent Peirani 5tet & Emile Parisien
Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27 23:59:00
Date(s) :
2026-06-27
Le quintet de Vincent Peirani réunit cinq musiciens parmi les plus créatifs de la scène européenne actuelle. Accordéoniste au style singulier, Vincent Peirani y développe une musique libre et audacieuse, mêlant jazz contemporain, musique de chambre et influences rock. Au cœur du groupe, l’accordéon dialogue avec une instrumentation moderne et expressive, où compositions et improvisations se répondent avec intensité. Portée par une forte énergie collective et une grande complicité entre les musiciens, la musique alterne lyrisme, tension et envolées improvisées. Sur scène, le quintet offre une expérience immersive et vibrante, fidèle à l’univers ouvert et inventif de Vincent Peirani, élu meilleur accordéoniste français de l’année 2025 par Jazz Magazine.
Après-concert à 23h Hang Trio Tribute to Sonny Rollins. .
Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 contact@jazzoloron.com
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English : Festival de Jazz Vincent Peirani 5tet & Emile Parisien
L’événement Festival de Jazz Vincent Peirani 5tet & Emile Parisien Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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