Festival de Jazz Woknote, jazz dans l’herbe Oloron-Sainte-Marie
Festival de Jazz Woknote, jazz dans l’herbe Oloron-Sainte-Marie samedi 4 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Festival de Jazz Woknote, jazz dans l’herbe
11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Né fin 2017, Woknote est la continuité d’une amitié entre deux musiciens qui, au cours de plusieurs années et différentes formations, ont eu l’envie de monter un répertoire à leur image. A partir de 2021, une chanteuse viendra compléter la formation et donner un métissage et un répertoire encore un peu plus varié.Le thème est un mélange de divers standards allant du jazz au blues en passant par la bossa nova ou encore le swing manouche saupoudré de chansons françaises. Leur originalité réside dans une interprétation personnelle de chaque titre. Luc par ses rythmes endiablés saura vous transporter avec sa guitare, Marc avec ses harmonicas et sa voix ajoutera une mélodie à la fois subtile et véloce tandis que Djémilla viendra donner une couleur soul et suave avec sa voix. Laissez vous tenter, vous ne serez pas déçus. .
11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 contact@jazzoloron.com
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English : Festival de Jazz Woknote, jazz dans l’herbe
L’événement Festival de Jazz Woknote, jazz dans l’herbe Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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