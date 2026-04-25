Cléguérec

Festival de Kleg

Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-07

C’est déjà la 39e édition du festival de Kleg, ce véritable concentré d’inventivité musicale, de puissance et d’exaltation qui fait danser tout le Centre-Bretagne chaque printemps. Ouvert sur le monde, le festival se pare cette année encore d’une programmation au service de la danse et de la transe, qui entremêle les musiques traditionnelles aux sonorités d’ici et d’ailleurs.

Programmation

Jeudi 7 Kerbedig | Repas chanté

Vendredi 8 Kerlenn Pondi | Ital Express | Eben | Samifati & Transe Gnawa Express | Fleuves | Heson | Toscer Puillandre | Strak | An C’Hoarezed Goulùenn | La Mézanj | Breudeur Ar Braz | Plouz & Foen

Samedi 9 Blue Glaz | Eris | Bøl | Diskar | War-Sav | Dixit | Nicol Le Forestier | Inorzen Maison Girault | Mac & Wester

Autour de la programmation stage de chant, spectacle famille, conférence dansée, concours de sonneurs, repas chanté, projections de films….

Gratuit pour les moins de 15 ans. .

Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival de Kleg Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté