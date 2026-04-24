Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi de Mario Kart Rue du Couvent Cléguérec

Tournoi de Mario Kart Rue du Couvent Cléguérec samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue du Couvent

Adresse : Centre Culturel Perenn

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Cléguérec

Tournoi de Mario Kart

Rue du Couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’heure du jeu vous propose un … tournoi de Mario Kart !
Inscris-toi vite pour participer à un tournoi sur grand écran.
À partir de 7 ans.   .

Rue du Couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de Mario Kart Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Cléguérec (Morbihan)