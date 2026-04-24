Tournoi de Mario Kart Rue du Couvent Cléguérec

Cléguérec

Tournoi de Mario Kart

Rue du Couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’heure du jeu vous propose un … tournoi de Mario Kart !

Inscris-toi vite pour participer à un tournoi sur grand écran.

À partir de 7 ans. .

Rue du Couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

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English :

L’événement Tournoi de Mario Kart Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté