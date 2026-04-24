Tournoi de Mario Kart Rue du Couvent Cléguérec
Tournoi de Mario Kart Rue du Couvent Cléguérec samedi 30 mai 2026.
Cléguérec
Tournoi de Mario Kart
Rue du Couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’heure du jeu vous propose un … tournoi de Mario Kart !
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À partir de 7 ans. .
Rue du Couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement Tournoi de Mario Kart Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté