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Randonnée gourmande semi-nocturne Route de Malguénac, Porhors Cléguérec

Randonnée gourmande semi-nocturne Route de Malguénac, Porhors Cléguérec samedi 30 mai 2026.

Lieu : Route de Malguénac, Porhors

Adresse : Chapelle Saint-Molvan

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Cléguérec

Randonnée gourmande semi-nocturne

Route de Malguénac, Porhors Chapelle Saint-Molvan Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

2 circuits de 8km et 12km avec 3 arrêts gourmands.
Départ de 17h à 19h de la chapelle Saint Molvan, route de Malguénac.
Inscription obligatoire avec règlement avant le 22 mai (par téléphone).   .

Route de Malguénac, Porhors Chapelle Saint-Molvan Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 73 43 30 54 

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English :

L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Cléguérec a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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