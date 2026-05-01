Randonnée gourmande semi-nocturne Route de Malguénac, Porhors Cléguérec
Randonnée gourmande semi-nocturne Route de Malguénac, Porhors Cléguérec samedi 30 mai 2026.
Cléguérec
Randonnée gourmande semi-nocturne
Route de Malguénac, Porhors Chapelle Saint-Molvan Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
2 circuits de 8km et 12km avec 3 arrêts gourmands.
Départ de 17h à 19h de la chapelle Saint Molvan, route de Malguénac.
Inscription obligatoire avec règlement avant le 22 mai (par téléphone). .
Route de Malguénac, Porhors Chapelle Saint-Molvan Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 73 43 30 54
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English :
L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Cléguérec a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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