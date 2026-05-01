Randonnée gourmande semi-nocturne Route de Malguénac, Porhors Cléguérec

Cléguérec

Randonnée gourmande semi-nocturne

Route de Malguénac, Porhors Chapelle Saint-Molvan Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

2 circuits de 8km et 12km avec 3 arrêts gourmands.

Départ de 17h à 19h de la chapelle Saint Molvan, route de Malguénac.

Inscription obligatoire avec règlement avant le 22 mai (par téléphone). .

Route de Malguénac, Porhors Chapelle Saint-Molvan Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 73 43 30 54

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English :

L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Cléguérec a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté