Vide grenier Terrain des sports Cléguérec

Cléguérec

Vide grenier

Terrain des sports Rue du Stade Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier au profit du Téléthon avec restauration et buvette sur place. .

Terrain des sports Rue du Stade Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 01 32 35 91

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English :

L’événement Vide grenier Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté