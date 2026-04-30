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Vide grenier Terrain des sports Cléguérec

Vide grenier Terrain des sports Cléguérec dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Terrain des sports

Adresse : Rue du Stade

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Cléguérec

Vide grenier

Terrain des sports Rue du Stade Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier au profit du Téléthon avec restauration et buvette sur place.   .

Terrain des sports Rue du Stade Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 01 32 35 91 

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English :

L’événement Vide grenier Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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