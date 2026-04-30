Vide grenier Terrain des sports Cléguérec
Vide grenier Terrain des sports Cléguérec dimanche 7 juin 2026.
Cléguérec
Vide grenier
Terrain des sports Rue du Stade Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier au profit du Téléthon avec restauration et buvette sur place. .
Terrain des sports Rue du Stade Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 01 32 35 91
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English :
L’événement Vide grenier Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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