Vide grenier Stade Louis Allanic Cléguérec
Vide grenier Stade Louis Allanic Cléguérec dimanche 5 juillet 2026.
Cléguérec
Vide grenier
Stade Louis Allanic Rue du Stade Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide grenier organisé par l’association Écuries Cally.
Buvette et restauration sur place. .
Stade Louis Allanic Rue du Stade Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 04 47 95 84
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English :
L’événement Vide grenier Cléguérec a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté