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Vide grenier Stade Louis Allanic Cléguérec

Vide grenier Stade Louis Allanic Cléguérec dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Stade Louis Allanic

Adresse : Rue du Stade

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Cléguérec

Vide grenier

Stade Louis Allanic Rue du Stade Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Vide grenier organisé par l’association Écuries Cally.
Buvette et restauration sur place.   .

Stade Louis Allanic Rue du Stade Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 04 47 95 84 

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English :

L’événement Vide grenier Cléguérec a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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