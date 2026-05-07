Vide grenier Stade Louis Allanic Cléguérec

Cléguérec

Vide grenier

Stade Louis Allanic Rue du Stade Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier organisé par l’association Écuries Cally.

Buvette et restauration sur place. .

Stade Louis Allanic Rue du Stade Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 04 47 95 84

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English :

L’événement Vide grenier Cléguérec a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté