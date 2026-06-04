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Atelier d’initiation aux arts du cirque Cléguérec

Atelier d’initiation aux arts du cirque Cléguérec vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Centre culturel Perenn

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Cléguérec

Atelier d’initiation aux arts du cirque

Centre culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Siméon Ronzier et Ignacio Jiménez Vildosola, artistes circassiens proposent une initiation aux arts du cirque avec un temps de découverte du jonglage avec des objets variés balles, chapeaux, massues, anneaux…, puis une exploration
des acrobaties pour développer la conscience du corps et du mouvement.

A partir de 8 ans | 1h30
Gratuit sur inscription   .

Centre culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99 

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English :

L’événement Atelier d’initiation aux arts du cirque Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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