Atelier d’initiation aux arts du cirque Cléguérec
Atelier d’initiation aux arts du cirque Cléguérec vendredi 24 juillet 2026.
Cléguérec
Atelier d’initiation aux arts du cirque
Centre culturel Perenn Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Siméon Ronzier et Ignacio Jiménez Vildosola, artistes circassiens proposent une initiation aux arts du cirque avec un temps de découverte du jonglage avec des objets variés balles, chapeaux, massues, anneaux…, puis une exploration
des acrobaties pour développer la conscience du corps et du mouvement.
A partir de 8 ans | 1h30
Gratuit sur inscription .
Centre culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement Atelier d’initiation aux arts du cirque Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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