Cléguérec

Deux solos de cirque acrobatique

Paddock (derrière la salle des fêtes) Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Je t’a…pis d’Ignacio Jiménez Vildosola

Scénographie MANU FACTO

Je ta’…pis est un solo d’acro-danse de 7 minutes où dominent l’amour et l’euphorie. À travers l’acrobatie, le corps

devient le langage des émotions, un moyen d’exprimer tout ce qui surgit en lui lorsqu’il est auprès de celle qu’il aime.

Justine Titfleur de Siméon Ronzier

Justine Titfleur est un solo acrobatique autour d’un mât chinois, d’un bouquet de fleur et d’une vieille radio qui n’en fait qu’à sa tête… Avec ses airs de clown, Justine danse le swing à la verticale ! Inspiré du cinéma muet, il embarque le spectateur dans l’univers du swing… Un voyage entre acrobaties, danse, rire et poésie. .

Paddock (derrière la salle des fêtes) Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

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English :

L’événement Deux solos de cirque acrobatique Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté