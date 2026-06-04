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Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec

Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Centre culturel Perenn

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif :

Cléguérec

Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie

Centre culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Atelier créatif réalise une carte à la manière de l’illustratrice Juliette Lagrange.
Enfant à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte | Gratuit sur inscription   .

Centre culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99 

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English :

L’événement Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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