Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec
Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec mercredi 29 juillet 2026.
Cléguérec
Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie
Centre culturel Perenn Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Atelier créatif réalise une carte à la manière de l’illustratrice Juliette Lagrange.
Enfant à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte | Gratuit sur inscription .
Centre culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Cléguérec (Morbihan)
- Vide grenier Stade Louis Allanic Cléguérec 5 juillet 2026
- Fest-Noz Kenleur Tour Cléguérec 6 août 2026