Circuit des chapelles de Cléguérec en vélo Cléguérec
Circuit des chapelles de Cléguérec en vélo Cléguérec mercredi 22 juillet 2026.
Cléguérec
Circuit des chapelles de Cléguérec en vélo
Place Pobéguin Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Randonnée en vélo (électrique ou musculaire) pour découvrir le circuit des chapelles (40 kms).
RDV place Pobéguin à 10h00,
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi. .
Place Pobéguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 00 15
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English :
L’événement Circuit des chapelles de Cléguérec en vélo Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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