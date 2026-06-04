Circuit des chapelles de Cléguérec en vélo Cléguérec mercredi 22 juillet 2026.

Cléguérec

Circuit des chapelles de Cléguérec en vélo

Place Pobéguin Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Randonnée en vélo (électrique ou musculaire) pour découvrir le circuit des chapelles (40 kms).

RDV place Pobéguin à 10h00,

Prévoir un pique-nique pour le repas du midi. .

Place Pobéguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 00 15

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English :

L’événement Circuit des chapelles de Cléguérec en vélo Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté