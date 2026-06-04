Démonstration à l’ancienne forge Rue du couvent Cléguérec
Démonstration à l’ancienne forge Rue du couvent Cléguérec mercredi 29 juillet 2026.
Cléguérec
Démonstration à l’ancienne forge
Rue du couvent Ancienne forge Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Gilles Lorans, ancien forgeron et son équipe de bénévoles vous font découvrir le travail du fer à l’ancienne, comme il était pratiqué au début du 20e siècle. Cette démonstration sera suivie d’une dégustation de produits locaux. .
Rue du couvent Ancienne forge Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 00 15
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L’événement Démonstration à l’ancienne forge Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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