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Démonstration à l’ancienne forge Rue du couvent Cléguérec

Démonstration à l’ancienne forge Rue du couvent Cléguérec mercredi 12 août 2026.

Lieu : Rue du couvent

Adresse : Ancienne forge

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Cléguérec

Démonstration à l’ancienne forge

Rue du couvent Ancienne forge Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Gilles Lorans, ancien forgeron et son équipe de bénévoles vous font découvrir le travail du fer à l’ancienne, comme il était pratiqué au début du 20e siècle. Cette démonstration sera suivie d’une dégustation de produits locaux.   .

Rue du couvent Ancienne forge Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 00 15 

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English :

L’événement Démonstration à l’ancienne forge Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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