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Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre Cléguérec

Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre Cléguérec jeudi 6 août 2026.

Adresse : Centre Culturel Perenn

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif :

Cléguérec

Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre

Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Cie de sa couleur préférée et la commission extra-municipale Histoire et Patrimoine

À l’occasion de la parution du livre Cléguérec dans la guerre, Amalia Modica, de la compagnie de sa couleur préférée, proposera une lecture plongeant le public dans le quotidien des habitants de Cléguérec durant la Seconde Guerre mondiale.À l’issue de la lecture, ce moment sera l’occasion de découvrir et d’acquérir l’ouvrage réalisé par la
commission extra-municipale Histoire et Patrimoine.

Tout public | Gratuit   .

Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99 

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English :

L’événement Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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