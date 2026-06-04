Cléguérec

Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre

Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Cie de sa couleur préférée et la commission extra-municipale Histoire et Patrimoine

À l’occasion de la parution du livre Cléguérec dans la guerre, Amalia Modica, de la compagnie de sa couleur préférée, proposera une lecture plongeant le public dans le quotidien des habitants de Cléguérec durant la Seconde Guerre mondiale.À l’issue de la lecture, ce moment sera l’occasion de découvrir et d’acquérir l’ouvrage réalisé par la

commission extra-municipale Histoire et Patrimoine.

Tout public | Gratuit .

Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

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English :

L’événement Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté