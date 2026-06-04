Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre Cléguérec
Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre Cléguérec jeudi 6 août 2026.
Cléguérec
Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre
Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Cie de sa couleur préférée et la commission extra-municipale Histoire et Patrimoine
À l’occasion de la parution du livre Cléguérec dans la guerre, Amalia Modica, de la compagnie de sa couleur préférée, proposera une lecture plongeant le public dans le quotidien des habitants de Cléguérec durant la Seconde Guerre mondiale.À l’issue de la lecture, ce moment sera l’occasion de découvrir et d’acquérir l’ouvrage réalisé par la
commission extra-municipale Histoire et Patrimoine.
Tout public | Gratuit .
Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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