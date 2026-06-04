Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec
Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec mercredi 16 septembre 2026.
Cléguérec
Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie
Centre culturel Perenn Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Atelier créatif pour faire parler son imagination
Enfant à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte | Gratuit sur inscription .
Centre culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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