Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec mercredi 16 septembre 2026.

Cléguérec

Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie

Centre culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Atelier créatif pour faire parler son imagination

Enfant à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte | Gratuit sur inscription .

Centre culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

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English :

L’événement Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté