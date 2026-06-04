Cléguérec

Conférence Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne

Chapelle de la Trinité Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Par Christophe Auray

| | Gratuit

Une fontaine dans la forêt, un point

d’eau dans son jardin, une eau

guérisseuse ? Depuis plus de 30 ans,

Christophe Auray sillonne la Bretagne

et questionne les anciens, enquêtant

sur la médecine populaire et les

pratiques traditionnelles. Dans cette

conférence, il nous fera découvrir la

place de l’eau dans la culture populaire.

Renseignements et réservation

Association Bugale drinded

| 07 56 80 77 10 .

Chapelle de la Trinité Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 56 80 77 10

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English :

L’événement Conférence Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté