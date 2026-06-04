Conférence Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne Cléguérec
Conférence Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne Cléguérec jeudi 20 août 2026.
Cléguérec
Conférence Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne
Chapelle de la Trinité Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Par Christophe Auray
| | Gratuit
Une fontaine dans la forêt, un point
d’eau dans son jardin, une eau
guérisseuse ? Depuis plus de 30 ans,
Christophe Auray sillonne la Bretagne
et questionne les anciens, enquêtant
sur la médecine populaire et les
pratiques traditionnelles. Dans cette
conférence, il nous fera découvrir la
place de l’eau dans la culture populaire.
Renseignements et réservation
Association Bugale drinded
| 07 56 80 77 10 .
Chapelle de la Trinité Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 56 80 77 10
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English :
L’événement Conférence Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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