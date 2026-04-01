Les matinées à la ferme Cléguérec
Les matinées à la ferme Cléguérec mercredi 15 avril 2026.
Cléguérec
Les matinées à la ferme
Quelenesse Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-21 2026-04-23
Au programme traite d’une vache, visite de la ferme et soin aux animaux. .
Quelenesse Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 78 03 47 76
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English :
L’événement Les matinées à la ferme Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté