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Les matinées à la ferme Cléguérec

Les matinées à la ferme Cléguérec mercredi 15 avril 2026.

Adresse : Quelenesse

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cléguérec

Les matinées à la ferme

Quelenesse Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-21 2026-04-23

Au programme traite d’une vache, visite de la ferme et soin aux animaux.   .

Quelenesse Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 78 03 47 76 

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English :

L’événement Les matinées à la ferme Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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