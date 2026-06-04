Fête du jeu Cléguérec
Fête du jeu Cléguérec mercredi 8 juillet 2026.
Cléguérec
Fête du jeu
Centre culturel Perenn Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le centre culturel vous propose une journée ludique pour tous les âges (jeux en
bois, jeux de société, escape game…) avec la compagnie Liratouva, Mad eo Jeu, et les Dés Calés !
10h00-12h00 “Lecture en jeux” pour les enfants de 0 à 6 ans (Compagnie Liratouva)
Tenir un livre d’une main et une voiture de l’autre, écouter une histoire en
construisant une tour, se faire une cabane d’un grand livre-accordéon.
14h30 Découverte des jeux Dixit Kids et Unlock Kids | à partir de 6 ans | Sur inscription
16h00 Escape Game “Les enfants de la résistance” | à partir de 8 ans | Sur inscription
Toute la journée Jeux en bois géants de Mad eo Jeu
À partir de 19h30 Soirée jeux de société avec Les Dés Calés .
Centre culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement Fête du jeu Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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