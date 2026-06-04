Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte de la faune nocturne Cléguérec

Découverte de la faune nocturne Cléguérec samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Devant la mairie

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Cléguérec

Découverte de la faune nocturne

Devant la mairie Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Partez à la rencontre de la vie nocturne de la lande de Lann Bras Ti Mouel lors d’une balade au crépuscule, ponctuée
de pauses d’observation, d’écoute et d’identification.
Rendez-vous devant la mairie de Cléguérec à 20h45 pour un covoiturage sur le lieu d’observation.
Retour aux environs de minuit.
Bottes et vêtements chauds conseillés.
Limité à 30 personnes.
Animation Pontivy communauté en partenariat avec Bretagne Vivante.
Inscription obligatoire auprès de Paul Jouchet   .

Devant la mairie Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 83 69 06 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte de la faune nocturne Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Cléguérec (Morbihan)