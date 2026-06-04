Cléguérec

Découverte de la faune nocturne

Devant la mairie Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Partez à la rencontre de la vie nocturne de la lande de Lann Bras Ti Mouel lors d’une balade au crépuscule, ponctuée

de pauses d’observation, d’écoute et d’identification.

Rendez-vous devant la mairie de Cléguérec à 20h45 pour un covoiturage sur le lieu d’observation.

Retour aux environs de minuit.

Bottes et vêtements chauds conseillés.

Limité à 30 personnes.

Animation Pontivy communauté en partenariat avec Bretagne Vivante.

Inscription obligatoire auprès de Paul Jouchet .

Devant la mairie Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 83 69 06 42

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English :

L’événement Découverte de la faune nocturne Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté