Découverte de la faune nocturne Cléguérec
Découverte de la faune nocturne Cléguérec samedi 11 juillet 2026.
Cléguérec
Découverte de la faune nocturne
Devant la mairie Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Partez à la rencontre de la vie nocturne de la lande de Lann Bras Ti Mouel lors d’une balade au crépuscule, ponctuée
de pauses d’observation, d’écoute et d’identification.
Rendez-vous devant la mairie de Cléguérec à 20h45 pour un covoiturage sur le lieu d’observation.
Retour aux environs de minuit.
Bottes et vêtements chauds conseillés.
Limité à 30 personnes.
Animation Pontivy communauté en partenariat avec Bretagne Vivante.
Inscription obligatoire auprès de Paul Jouchet .
Devant la mairie Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 83 69 06 42
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English :
L’événement Découverte de la faune nocturne Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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