Cléguérec

Exposition Pluie de lin

Chapelle de la Trinité Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-11

Marie-Gilles Le Bars et Thibaut Thierry

Leur collaboration donne naissance à une installation en papier, évoquant la

pluie, symbole de renouveau et de fertilité, où la fibre de lin devient source de

précipitations. De grands modules de papier suspendus à la transparence subtile

prolongés au sol par des ondes graphiques invitent le spectateur à une expérience

sensorielle.

Les samedis et dimanches entre 14h00 et 18h00 ou sur rendez-vous

Vernissage le vendredi 10 juillet à 17h00 .

Chapelle de la Trinité Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 56 80 77 10

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English :

L’événement Exposition Pluie de lin Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté