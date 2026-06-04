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Exposition Pluie de lin Cléguérec

Exposition Pluie de lin Cléguérec samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Chapelle de la Trinité

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Cléguérec

Exposition Pluie de lin

Chapelle de la Trinité Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-11

Marie-Gilles Le Bars et Thibaut Thierry
Leur collaboration donne naissance à une installation en papier, évoquant la
pluie, symbole de renouveau et de fertilité, où la fibre de lin devient source de
précipitations. De grands modules de papier suspendus à la transparence subtile
prolongés au sol par des ondes graphiques invitent le spectateur à une expérience
sensorielle.

Les samedis et dimanches entre 14h00 et 18h00 ou sur rendez-vous
Vernissage le vendredi 10 juillet à 17h00   .

Chapelle de la Trinité Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 56 80 77 10 

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English :

L’événement Exposition Pluie de lin Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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