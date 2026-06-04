Exposition Pluie de lin Cléguérec
Exposition Pluie de lin Cléguérec samedi 11 juillet 2026.
Cléguérec
Exposition Pluie de lin
Chapelle de la Trinité Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-11
Marie-Gilles Le Bars et Thibaut Thierry
Leur collaboration donne naissance à une installation en papier, évoquant la
pluie, symbole de renouveau et de fertilité, où la fibre de lin devient source de
précipitations. De grands modules de papier suspendus à la transparence subtile
prolongés au sol par des ondes graphiques invitent le spectateur à une expérience
sensorielle.
Les samedis et dimanches entre 14h00 et 18h00 ou sur rendez-vous
Vernissage le vendredi 10 juillet à 17h00 .
Chapelle de la Trinité Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 56 80 77 10
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English :
L’événement Exposition Pluie de lin Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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