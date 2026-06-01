Balade contée Je vois le linge qui sèche à New-York Lukaz Nedeleg Lieu-dit La Madeleine Cléguérec
Balade contée Je vois le linge qui sèche à New-York Lukaz Nedeleg Lieu-dit La Madeleine Cléguérec dimanche 7 juin 2026.
Cléguérec
Balade contée Je vois le linge qui sèche à New-York Lukaz Nedeleg
Lieu-dit La Madeleine Chapelle de la Madeleine Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Gratuit, sur réservation
Lukaz Nedeleg, conteur voyageur, fait dialoguer les rives de l’Atlantique à travers des histoires malicieuses, entre contes de Cornouaille, merveilles celtiques et récits des peuples d’Amérique du Nord. Une balade contée pour tous, à réserver sans tarder ! .
Lieu-dit La Madeleine Chapelle de la Madeleine Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement Balade contée Je vois le linge qui sèche à New-York Lukaz Nedeleg Cléguérec a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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