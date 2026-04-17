Festival de la Baie Le Poteau Vert Concarneau

Concarneau

Festival de la Baie

Le Poteau Vert Cineville Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le Festival de la Baie, organisé par l’association VERVÉ, a pour objectif de promouvoir les productions locales du territoire de Concarneau.

Le territoire regorge de talents, et ce festival souhaite créer une passerelle entre ces jeunes créateurs et les professionnels du milieu audiovisuel.

C’est une vitrine pour montrer leur savoir-faire, partager leur passion et favoriser les échanges entre passionnés de cinéma. Tous les projets sont éligibles, sans restriction de genre, à condition de respecter les critères suivants Une séquence du film doit être tournée en Cornouaille (Bretagne, France)

Durée comprise entre 2 et 20 minutes (hors générique) Film non diffusé sur des plateformes telles que YouTube ou autres Le festival se déroulera en trois temps projections de films scolaires, productions réalisées dans le cadre du 48H Film Project, et sélection officielle du festival. .

Le Poteau Vert Cineville Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 50 99 57 23

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English : Festival de la Baie

L’événement Festival de la Baie Concarneau a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA