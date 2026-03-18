Festival de la Framboise

La Framboisière Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Des fruits rouges, en veux-tu en voilà ! deuxième édition du festival de la Framboise à la Framboisière, un événement unique ! Marché artisanal et gastronomique, concours culinaire, grand dîner champêtre et de nombreuses autres animations vous attendent tout le week-end ! Venez nous rejoindre

Des fruits rouges, en veux-tu en voilà ! deuxième édition du festival de la Framboise à la Framboisière, un événement unique ! Marché artisanal et gastronomique, concours culinaire, grand dîner champêtre et de nombreuses autres animations vous attendent tout le week-end ! Venez nous rejoindre .

La Framboisière 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

The second edition of the Raspberry Festival at La Framboisière, a unique event! Craft and gourmet markets, culinary competitions, a grand country-style dinner and plenty of other entertainment await you all weekend long! Come and join us

L’événement Festival de la Framboise La Framboisière a été mis à jour le 2026-03-18 par OTs DU PERCHE